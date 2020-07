Silvia/Aisha ha scelto la sua libertà (Di lunedì 6 luglio 2020) E adesso che la vedi infagottata in una tunica, col capo coperto, pensi che Silvia/Aisha stia facendo una sua piccola rivoluzione; pensi che sia un’esploratrice alquanto impavida, che sia una piccola donna intensa e coraggiosa, una portata al cambiamento, una che non si accontenta mai di come girino il mondo, la sua vita e il suo cuore. Pensi anche che forse, dopo un anno e mezzo di insopportabile segregazione, abbia sentito l’urgenza di cercarsi una libertà più cospicua di quella che aveva riconquistato, più significante del poter vivere nella sua casa con la sua famiglia, uscire e camminare tra la gente, andare dove vuole quando vuole. “Dopo aver letto il Corano non ci trovai contraddizioni e fin da subito sentii che era un libro che guidava al bene. Il Corano non è la parola di Al Shabaab!”, ovvero il gruppo terroristico che ... Leggi su huffingtonpost

