Serie C, sorteggio playoff Fase Nazionale: il tabellone e gli accoppiamenti (Di lunedì 6 luglio 2020) Si è tenuto nella mattinata di lunedì il sorteggio dei playoff di Serie C 2019/2020 e sono stati decretati gli accoppiamenti del primo turno della Fase Nazionale. Il Monopoli affronterà la Ternana, mentre la Juventus U23 se la vedrà con il Padova. Carpi-Alessandria, Renate-Novara e Potenza-Triestina completano il programma, nel tabellone poi entreranno in gioco le squadre seconde classificate. Ecco di seguito gli scontri, si scende in campo giovedì 9 luglio. Monopoli-Ternana Juventus U23-Padova Carpi-Alessandria Renate-Novara Potenza-Triestina Leggi su sportface

