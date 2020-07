Serie A, dieci squalificati dopo i match di domenica: due giornate a Soriano (Di lunedì 6 luglio 2020) Il giudice sportivo della Serie A Gerardo Mastrandrea ha comunicato l’elenco dei giocatori squalificati dopo i match di domenica della trentesima giornata. Due giornate inflitte a Roberto Soriano del Bologna per l’espressione irriguardosa nei confronti dell’arbitro Pairetto, quindi un turno di squalifica agli espulsi Alessandro Bastoni dell’Inter e Andrea Carboni del Cagliari. Sono sette i calciatori che erano in diffida e sono stati squalificati per un turno: Thiago Cionek della Spal, Danilo D’Ambrosio dell’Inter, Diego Demme e Kalidou Koulibaly del Napoli, Jose Luis Palomino dell’Atalanta, German Pezzella della Fiorentina e Ken Nlata Sema dell’Udinese. Leggi su sportface

