Schianto sullo scooter per due gemelli 19enni: Salvatore muore, il fratello lotta (Di lunedì 6 luglio 2020) Un drammatico incidente è costato è la vita a un ragazzo di 19 anni. Colpa probabilmente di una precedenza non accordata e dell’alta velocità. Per Salvatore Carmellino, 19 anni di Villa Literno in provincia di Caserta non c’è stato niente da fare. Una incidente che accende di nuovo i riflettori sulla necessità di un maggiore controllo sul territorio. Quella di Salvatore infatti è l’ennesima vita spezzata. A quanto si apprende il ragazzo si sarebbe schiantato contro un’automobile e poi contro un palo mentre era di ritorno dal mare col suo scooter insieme al fratello gemello, Antonio, che ora si trova in condizioni gravi in ospedale. Sulla dinamica sono in corso accertamenti, affidati ai carabinieri di Pinetamare. Continua dopo la foto L’incidente è avvenuto intorno alle 20 di ieri, 5 luglio. Salvatore, questa ... Leggi su caffeinamagazine

