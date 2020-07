Scherma, le decisioni della FIE: probabile ripresa l’1 novembre 2020 (Di lunedì 6 luglio 2020) La Scherma internazionale potrebbe ripartire l’1 novembre 2020. Questo è quanto emerso dall’ultima riunione del Comitato Esecutivo della Federazione Internazionale di Scherma. L’ufficialità della data scelta è rimandata però al 1 settembre, quando il Comex FIE tornerà a riunirsi e, tenendo conto del parere dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e della possibilità di trasferimenti nel mondo, prenderà una decisione definitiva. Infatti, nel caso in cui il traffico aereo non consentisse agli atleti di tutti i Paesi (le cui federazioni schermistiche sono affiliate alla FIE) di prendere parte agli eventi internazionali, la Federazione dovrà rinviare ulteriormente la ripresa. Nel frattempo, il Comitato Esecutivo FIE ha ufficialmente cancellato l’edizione 2020 dei Campionati del Mondo Cadetti e ... Leggi su sportface

