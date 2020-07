Sampdoria, Gabbiadini: «50 gol in A, che traguardo. Atalanta fortissima» (Di lunedì 6 luglio 2020) Manolo Gabbiadini ha festeggiato il gol su punizione e la vittoria contro la Spal: le parole dell’attaccante della Sampdoria Manolo Gabbiadini, attaccante della Sampdoria, ha commentato la vittoria conquistata contro la Spal. GIOIA – «Era quello che volevamo: dare continuità al risultato di Lecce e ci siamo riusciti. Fare 50 gol in Serie A è un bel traguardo, voglio continuare. A proposito, mancano 8 giornate e non bisogna mollare. Abbiamo fatto un passo avanti, ma bisogna lottare con il coltello tra i denti». PUNIZIONI – «Le provo spesso, è una cosa che sento mia. E provo a metterla dentro più volte possibile, ovviamente». Atalanta – «Mercoledì sera, nella mia Bergamo, dovremo fare una partita super. Affrontiamo la squadra più in forma, sarà difficilissimo ma ci ... Leggi su calcionews24

