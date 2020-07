Roma, lidi chiusi per violazione norme distanziamento sociale (Di lunedì 6 luglio 2020) A Roma, due lidi sono stati chiusi e sanzionati pesantemente per aver violato platealmente le norme sul distanziamento sociale. Il commissariato della polizia di Fiumicino ha chiuso per cinque giorni uno tra i più noti stabilimenti balneari di Maccarese. L’accusa riguarda il mancato rispetto delle norme sul distanziamento sociale. Infatti, secondo un resoconto pubblicato dal … L'articolo Roma, lidi chiusi per violazione norme distanziamento sociale proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

rosselladrudi : @Danireport Le foto spesso sono fasulle. E comunque chi non ha soldi, ma vive a Roma, può permettersi una giornata… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma lidi Roma, lidi chiusi per violazione norme distanziamento sociale Inews24 Coronavirus, Ostia: «Siamo troppo vicini». Bagnante aggredita al mare

«Il suo asciugamano è troppo vicino al mio, si può spostare?». È iniziata con una semplice richiesta di distanziamento di sicurezza la lite sulla spiaggia di Ostia, finita con una ragazza aggredita e ...

Focene, brigadiere fuori servizio salva 57enne che sta per annegare, applauso dei bagnanti

Un brigadiere dei carabinieri del Nucleo radiomobile di Roma, libero dal servizio, ieri sera a Focene ha salvato in mare un 57 romano che stava per annegare. Il militare, che era in spiaggia con la su ...

«Il suo asciugamano è troppo vicino al mio, si può spostare?». È iniziata con una semplice richiesta di distanziamento di sicurezza la lite sulla spiaggia di Ostia, finita con una ragazza aggredita e ...Un brigadiere dei carabinieri del Nucleo radiomobile di Roma, libero dal servizio, ieri sera a Focene ha salvato in mare un 57 romano che stava per annegare. Il militare, che era in spiaggia con la su ...