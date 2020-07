Rapina alla Bcc di via Partigiani Individuati i due autori, erano già in cella (Di lunedì 6 luglio 2020) La Polizia di Stato ha individuato i due autori della Rapina alla filiale di Bergamo della Banca di Credito Cooperativo dell’Oglio e del Serio di via dei Partigiani avvenuta il 3 aprile del 2019 Leggi su ecodibergamo

Ultime Notizie dalla rete : Rapina alla Conegliano, rapina alla sala slot con mascherina chirurgica e pistola. Oggi Treviso AGLIE' - Rapina al luna park: due 17enni presi dai carabinieri. Avevano picchiato un ragazzino per una catenina d'oro

AGLIE' - Due ragazzi di 17 anni sono stati denunciati per rapina dai carabinieri di San Giorgio Canavese. Al luna park di Agliè, dove è in corso la festa patronale, i due hanno picchiato e rapinato un ...

A Sestri Levante 26enne picchiato e rapinato da 10 persone

Genova, 6 lug. (askanews) - A Sestri Levante, in provincia di Genova, un giovane di 26 anni, residente in provincia di Piacenza, stato picchiato e rapinato da una decina di persone domenica scorsa poc ...

