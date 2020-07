Platinette attacca la legge contro l’omofobia: “Bavaglio inutile. Non sopporto il vittimismo delle persone LGBT” (Di lunedì 6 luglio 2020) Platinette in questi anni ha più volte espresso il suo parere contrario sulle Unioni Civili, sul Pride e anche sull’eccessiva attenzione (a parer suo) che Barbara d’Urso dedica al tema della lotta all’omofobia. Mauro Coruzzi è tornato a parlare in un’intervista rilasciata a La Verità e questa volta se l’è presa con la legge contro l’omofobia, arrivando a dire che non sopporta il “vittimismo degli LGBT”. “Mi irrita l’idea di dover limitare ancora una volta l’ironia, il linguaggio non convenzionale. Se dico a una persona “sei proprio una finocchia persa”, che cosa c’è che non va? Ci sono famiglie orrende, nuclei familiari imbarazzanti ma perché non si può fare il family day se altri sfilano nel gay pride? E non sopporto il vittimismo, il piagnisteo continuo ... Leggi su bitchyf

