Pescara, “cercasi badante, ma non di colore”: polemiche per l’annuncio di un’agenzia. L’Anpi: “Questa è una forma di razzismo” (Di lunedì 6 luglio 2020) AAA, badante cercasi. Bianca, possibilmente. L’annuncio di lavoro è comparso sulla pagina Facebook di un’agenzia abruzzese che cercava una figura professionale per un posto a Brittoli, in provincia di Pescara. Contratto a norma di legge – specifica il post dell’agenzia Adiura – ma la candidata “non deve essere di colore“. A denunciare il contenuto discriminatorio ci ha pensato l’Anpi di Pescara, che sulla propria pagina di Facebook ha pubblicato lo screenshot dell’agenzia, scomparso poche ore dopo e sostituito da un nuovo annuncio senza la frase in questione. “Ma la gravità del fatto resta – spiega l’associazione – come si fa a pubblicare un annuncio del genere senza battere ciglio? Dobbiamo contestualizzare anche in questo caso oppure possiamo dire che si tratta di una forma di discriminazione ... Leggi su ilfattoquotidiano

