Pescara Calcio esonerato Legrottaglie (Di lunedì 6 luglio 2020) Pescara - È terminata l'avventura di Nicola Legrottaglie sulla panchina del Pescara. Al 43enne tecnico di Gioia del Colle, che paga la sconfitta di Cremona, ma più in generale un ruolino di marcia deludente nel campionato di serie B, con 13 punti in altrettante gare, è stato comunicato l'esonero. Legrottaglie era subentrato a Luciano Zauri il 20 gennaio scorso. Per il nuovo tecnico in pole position Andrea Sottil, che è favorito, ma potrebbe anche essere richamato Zauri. La squadra in mattinata si sta sottoponendo ai tamponi previsti dal protocollo sanitario anti-Covid. Nel pomeriggio dovrebbe comunque essere Bruno Nobili a dirigere l'allenamento al DelfinoTrainingCenter. leggi tutto Leggi su abruzzo24ore.tv

PescaraCalcio : ??? Al Pescara Calcio il 'Premio Rocky Marciano 2020' per 'l’impegno sociale contro il razzismo e le diseguaglianze… - PescaraCalcio : 8??4?? anni fa nasceva il Pescara Calcio. Buon compleanno Delfino ????? Happy Birthday, Pescara ?? - PescaraCalcio : Il Pescara Calcio ricorda le 32 vittime del disastro ferroviario di #Viareggio. #29giugno | 2009 - Dan_Forcella : RT @PescaraCalcio: 8??4?? anni fa nasceva il Pescara Calcio. Buon compleanno Delfino ????? Happy Birthday, Pescara ?? - sportli26181512 : Pescara, Legrottaglie trema: Zeman e Sottil pronti: Panchina bollente per il tecnico biancazzurro: 1 solo punto in… -