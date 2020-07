Nastri d'argento 2020: «Favolacce», «Pinocchio» e gli altri vincitori (Di lunedì 6 luglio 2020) Nastri d'argento 2020: Pinocchio di Matteo Garrone prende un po' tutto, ma Favolacce sorprende confermando il talento dei Fratelli D’Innocenzo, già premiati da Berlino ai David, con il premio al miglior film e altri 4 Nastri. Il terzo grande protagonista di questa edizione è Pierfrancesco Favino, che con il nastro al suo Craxi in Hammamet fa il bis dopo Il Traditore. Al femminile la vittoria ha il nome di Jasmine Trinca (migliore attrice protagonista con La Dea Fortuna), Valeria Golino (migliore attrice non protagonista) e Paola Cortellesi al tris come miglior interprete in una commedia. I premi continuano con: Figli, miglior commedia dell’anno per la felicità dei suoi interpreti Paola Cortellesi e Valerio Mastandrea; Diodato, con Che vita meravigliosa (miglior canzone prestata a La Dea Fortuna); Pasquale Catalano ex aequo con Brunori ... Leggi su gqitalia

WeCinema : Buon compleanno Lollo! Classe 1927, compie oggi gli anni #GinaLollobrigida, tra le attrici italiane più note al mon… - SkyTG24 : Assegnati i Nastri d'Argento 2020: tutti i vincitori - mymovies : Nastri d’Argento 2020 - Sei premi a Pinocchio ma Favolacce è il Miglior Film #NastriDArgento #nastridargento… - flamanc24 : RT @leggoit: nastri d’argento 2020: '#favolacce' miglior film, '#pinocchio' di Matteo #Garrone si aggiudica 6 premi - trashcultdotcom : Nastri d’Argento 2020 // “Favolacce” trionfa -