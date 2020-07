Morto Giuseppe Rizza, l’ex Juventus aveva solo 33 anni. La causa un aneurisma cerebrale (Di lunedì 6 luglio 2020) È Morto a soli 33 anni Giuseppe Rizza, ex giocatore della Juventus primavera: la causa un aneurisma cerebrale che lo aveva già portato al coma. Tanti i messaggi di cordoglio dal mondo del calcio. Il capitano dei bianconeri, Giorgio Chiellini, lo ha ricordato in un tweet: “Ciao Peppino, ci mancherai“. Come lui anche Gianluigi Buffon, che ha scritto: “Stanotte ci ha lasciato Giuseppe Rizza. Alla sua famiglia va tutto il mio cordoglio e la mia vicinanza“. Il calciatore era nato nel 1987 a Noto, nel Siracusano, ed era cresciuto nel settore giovanile della Juventus, dove aveva condiviso campo e spogliatoio fra gli altri con Claudio Marchisio e Sebastian Giovinco. Oltre alla maglia bianconera aveva indossato quelle di Rosolini, Livorno, Arezzo, Pergocrema, Juve Stabia e Nocerina fino alla Rinascita Retina, squadra siciliana in Prima Categoria. Poi, il 9 ... Leggi su ilfattoquotidiano

