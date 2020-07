Morto Ennio Morricone: i messaggi da Giuseppe Conte a Vasco Rossi (Di lunedì 6 luglio 2020) È Morto questa notte il grande Ennio Morricone. Il Maestro si trovava ricoverato in una clinica romana dopo una caduta. Indimenticabile compositore, autore di colonne sonore che hanno fatto la storia del cinema: da Per un pugno di dollari a C’era una volta in America, passando da Nuovo cinema Paradiso e Malena. Ora tutti, dai vip a importanti esponenti politici lo ricordano con un messaggio. Il messaggio del presidente Conte Il presidente Giuseppe Conte ha ricordato sui suoi profili social il grande Maestro: “Ricorderemo sempre, con infinita riconoscenza, il genio artistico del Maestro Ennio Morricone. Ci ha fatto sognare, emozionare, riflettere, scrivendo note memorabili che rimarranno indelebili nella storia della musica e del cinema“. View this post on Instagram Ricorderemo sempre, con infinita riconoscenza, il ... Leggi su thesocialpost

