Maxi sequestro per il boss della 'Ndrangheta della 'locale' comasca: case, terreni, boschi e anche un ranch (Di lunedì 6 luglio 2020) La sezione misure di prevenzione del tribunale di Milano ha disposto per il 61enne Bartolomeo Iaconis il sequestro e la sorveglianza speciale per 3 anni e mezzo. L'anno scorso era stato riarrestato per un omicidio del 2008: "Evidente sperequazione fra redditi dichiarati e stile... Leggi su repubblica

GiuseppeConteIT : Complimenti alla nostra @GDF per la maxi-operazione nel porto di Salerno che ha portato al sequestro di un ingente… - RaiNews : l'Isis finanzia le proprie attività anche e soprattutto con il traffico di droghe sintetiche, prodotte in gran part… - StraNotizie : Maxi sequestro per il boss della 'Ndrangheta della 'locale' comasca: case, terreni, boschi e anche un ranch - cronaca_news : Maxi sequestro per il boss della 'Ndrangheta della 'locale' comasca: case, terreni, boschi e anche un ranch… - radiolombardia : 'Ndrangheta, maxi sequestro a storico boss lombardo - -