Malformazioni polmonari congenite: operati 3 bimbi in 10 giorni al Policlinico di Milano (Di lunedì 6 luglio 2020) A 3 bimbi con meno di un anno di vita il destino ha riservato due complicazioni contemporanee: nascere con una malformazione polmonare congenita, e avere bisogno di cure durante la pandemia da Coronavirus. I piccoli, due maschi e una femmina, sono stati operati con successo dai chirurghi pediatrici del Policlinico di Milano, vero e proprio punto di riferimento per questo tipo di patologie. Le Malformazioni polmonari congenite sono anomalie dello sviluppo dei polmoni che in genere interessano un solo lobo o parte di esso, ma che più raramente possono coinvolgere porzioni più ampie o addirittura entrambi i polmoni. In queste Malformazioni possono formarsi cisti di varie dimensioni che bloccano la respirazione, oppure può succedere che una porzione dell’organo non riceva l’aria e quindi non funzioni correttamente; altre volte ancora, una parte del ... Leggi su meteoweb.eu

