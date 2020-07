Jonsbo V8, una grande computer in un piccolo spazio (Di lunedì 6 luglio 2020) Assemblare un PC desktop ad alte prestazioni può rivelarsi talvolta un problema a causa dello spazio richiesto per ospitare i componenti hardware, le cui dimensioni sono spesso direttamente proporzionali alla loro potenza. Per fortuna però c’è Jonsbo, azienda già nota per i suoi case piuttosto particolari, che ha realizzato il nuovo V8, un case compatto nelle dimensioni e curato nel design, che consente anche di ospitare una configurazione hardware di fascia alta. Partendo dal design, il nuovo V8 di Jonsbo offre un’estetica minimale ma molto elegante, che ben si adatta a qualunque ambiente. La finitura spazzolata delle superfici in lega di alluminio e la finestra a rete che permette una vista sull’hardware donano eleganza, lasciando al tempo stesso grande libertà anche a chi voglia utilizzare eventuali LED RGB all’interno del ... Leggi su ilfattoquotidiano

