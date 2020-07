Jeremy Menez: “Litigai con Mihajlovic. Ma la colpa fu mia” (Di lunedì 6 luglio 2020) “Sinisa? Abbiamo litigato, ma per colpa mia: è una bravissima persona. Lui è uno forte, per me supererà tutto. Lo vedo un po’ più tranquillo. In campo è duro, così come era da giocatore. Però fuori dal campo è una buonissima persona, ho un bel ricordo di lui“. Così Jeremy Menez ha parlato ai microfoni di Dazn del suo rapporto con Sinisa Mihajlovic, suo allenatore ai tempi del Milan. Il nuovo attaccante della Reggina si è poi soffermato su Ranieri e l’esperienza in comune alla Roma: “Sul campo è un duro anche lui, in senso positivo: vuole che i suoi giocatori siano sempre al 100%. Fuori dal campo è fantastico. Avere Ranieri può aiutare la Sampdoria a salvarsi: sarebbe bello che rimanesse in Serie A“. Leggi su sportface

sportface2016 : I ricordi di Menez - sportli26181512 : Menez: 'Quella lite con Mihajlovic e il 2010 con Ranieri...' VIDEO: Il nuovo attaccante della Reggina Jeremy Menez… - Diffidato_ : Menez - Mandzukic e facciamo il ponte sullo Stretto. #Mandzukic @jeremy_menez187 @MarioMandzukic9 @Reggina_1914 - sportli26181512 : VIDEO - Menez: “Ancelotti? Sarei andato in guerra per lui e avrei passato il resto della carriera con il mister”: E… - sportli26181512 : VIDEO - Menez: “Ibra come Dio? In campo dimostra di esserlo”: Ibrahimovic come Dio? Ecco la risposta di Jeremy Mene… -

Ultime Notizie dalla rete : Jeremy Menez Jeremy Menez: la lite con Sinisa e quel 2010 con Ranieri Corriere dello Sport.it Calcio, il reggiano Mastour nell’ambiziosa Reggina delle stelle d’attacco

Lo scorso anno ha firmato un triennale con gli amaranto che hanno vinto il girone C di serie C con 9 punti di vantaggio sul Bari. Stesse ambizioni anche in Cadetteria con l’arrivo di Menez REGGIO EMIL ...

Calciomercato Reggina, ex Inter nel mirino | Taibi tenta il doppio colpo

E’ una Reggina senza freni sul calciomercato. Nel mirino un centrocampista di spessore per la cabina di regia: Crisetig a zero E’ la grande protagonista del calciomercato di Serie B la Reggina. I neop ...

Lo scorso anno ha firmato un triennale con gli amaranto che hanno vinto il girone C di serie C con 9 punti di vantaggio sul Bari. Stesse ambizioni anche in Cadetteria con l’arrivo di Menez REGGIO EMIL ...E’ una Reggina senza freni sul calciomercato. Nel mirino un centrocampista di spessore per la cabina di regia: Crisetig a zero E’ la grande protagonista del calciomercato di Serie B la Reggina. I neop ...