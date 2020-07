Inzaghi: “A Lecce sarà durissima. Domani giocherà chi darà garanzie” (Di lunedì 6 luglio 2020) Archiviata la sconfitta contro il Milan, Simone Inzaghi torna a parlare ai microfoni di Lazio Style Channel in vista della trasferta di Domani contro il Lecce per provare la ricorsa ai bianconeri. Queste le dichiarazioni del tecnico: “A prescindere dagli altri, dobbiamo guardare a noi. Abbiamo analizzato il match con il Milan, ora ci aspetta una partita importante e difficile. Dovremo affrontare al meglio la gara con il Lecce: vedremo chi ci darà più garanzie per giocare al Via del Mare. Ci mancano due piccole sedute e valuteremo la condizione di chi ha giocato e di chi potrà darci una mano in una partita non semplice. Il Lecce gioca bene a calcio e vantano un allenatore bravo come Liverani, è un mio amico. I giallorossi stanno lottando per la salvezza, giocano a pallone e dovremo disputare l’incontro nella maniera corretta”. Foto: twitter ... Leggi su alfredopedulla

