“Industria Felix”: crescono del 7,8% i ricavi delle imprese sannite (Di lunedì 6 luglio 2020) Tempo di lettura: 4 minutiOggi a Napoli la presentazione dell’inchiesta industria Felix presso l’Auditorium della Regione Campania alla presenza del governatore Vincenzo De Luca, dell’assessore regionale Antonio Marchiello e dei vertici di Confindustria Campania e di Filippo Liverini e del presidente di Confindustria Benevento e portavoce del Premio Industria Felix. L’indagine riporta i dati emersi su un campione di 12mila società di Capitali con sede legale in Campania e fatturati sopra il milione di euro. Il campione è stato suddiviso per codici Ateco primari e fa riferimento alle aziende che hanno registrato un Roe positivo, l’indice di redditività sul patrimonio netto. Nel complesso il 90,8% ha ottenuto un segno più per il Roe e l’82,6% per il Roi, mentre 91 imprese su 100 hanno prodotto ... Leggi su anteprima24

