Highlights e gol Heidenheim-Werder Brema 2-2: Playout Bundesliga 2019/2020 (VIDEO) (Di lunedì 6 luglio 2020) Gli Highlights e le azioni salienti di Heidenheim-Werder Brema, match di ritorno dello spareggio salvezza in Bundesliga 2019/2020. La partita sorride al Werder Brema che può tirare un sospiro di sollievo conquistando la salvezza al termine di una partita rocambolesca iniziata con un autogol incredibile di Theuerkauf. Nel finale succede di tutto: all’85’ Kleindienst firma il pari ma al 94′ è Augustinsson a siglare il nuovo vantaggio. Ma l’Heidenheim non ci sta a perdere e al 97′ Kleindienst firma il rigore dagli undici metri dopo un fallo di Gebre Selassie. Leggi su sportface

Gli highlights e le azioni salienti di Heidenheim-Werder Brema, match di ritorno dello spareggio salvezza in Bundesliga 2019/2020. La partita sorride al Werder Brema che può tirare un sospiro di solli ...