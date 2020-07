Giornata mondiale del bacio: si festeggia con un hashtag sui social (Di lunedì 6 luglio 2020) Oggi è la Giornata mondiale del bacio. Istituita in Gran Bretagna nel 1990, ogni 6 luglio tutto il mondo celebra la potenza di questo gesto di affetto e amore. L’hashtag #worldkissingday è già virale sul web La Giornata mondiale del bacio, ovvero il “World Kissing day”, assume in questo 6 luglio 2020 un significato rinnovato e più forte. Con l’emergenza Coronavirus alcuni gesti della nostra quotidianità sono stati completamente stravolti, tra questi rientra sicuramente l’abitudine di baciarsi come forma di saluto. In Italia, così come in Spagna, è infatti consuetudine salutare l’altra persona con due baci sulle guance. Lo stesso vale per la Francia, dove però il numero di baci varia a seconda della regione. In Germania, Polonia, Canada e Stati Uniti è abitudine salutarsi con un abbraccio. ... Leggi su zon

NetflixIT : Oggi è la giornata mondiale del bacio ed esce il trailer di The Kissing Booth 2. Coincidenze? ???? - vogue_italia : Dammi mille baci, e cento ancora... Meravigliose scene dai film per festeggiare la giornata mondiale del bacio, che… - SkyTG24 : Giornata mondiale del bacio: i baci più belli del cinema - elisaziliolii : RT @fallinzay: Oggi è la giornata mondiale del bacio quindi mi sembra giusto postare questo video?? - zurenasbitch : RT @fallinzay: Oggi è la giornata mondiale del bacio quindi mi sembra giusto postare questo video?? -