Gambia, orgoglio Juwara. Dal barcone alla serie A: “Come un eroe” (Di lunedì 6 luglio 2020) Vincenzo Giardina 06/07/2020 Costume e Società, Mondo v.giardina@agenziadire.com A parlare con l'agenzia Dire e' Gianluca Zunini, un migrante al contrario, gia' medico in Gambia, il Paese natale di Musa Juwara, il diciottenne ha messo kappao' l'Inter Share on facebook Share on ... Leggi su dire

Gambia orgoglio Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Gambia orgoglio