Ennio Morricone, il necrologio prima di morire: "A mia moglie il più doloroso addio" (Di lunedì 6 luglio 2020) Le ultime parole del compositore per la famiglia e gli amici più cari, con la volontà di avere un funerale in forma privata... Leggi su today

Lutto nel mondo della musica. Si è spento nella notte in una clinica romana, per le conseguenze di una caduta, il premio Oscar Ennio Morricone. Qualche giorno fa si era rotto il femore. Aveva 93 anni.CIVITAVECCHIA – “Ennio Morricone è una personalità legata a doppio nodo a Civitavecchia. In questa città il Maestro è venuto in un momento gioioso e scolpito nella memoria di tutti noi, ormai da 12 an ...