Coronavirus, per gli scienziati il peggio deve ancora arrivare (Di lunedì 6 luglio 2020) Secondo alcuni tra i massimi esperti il Covid non ha ancora dato il peggio di sé e nei prossimi 5 anni saremo investiti da una pandemia ben più letale. I dati del Ministero della Salute in merito alla situazione di oggi ci informano che i casi attualmente positivi scendono a 14.709. Nelle ultime ventiquattro ore … L'articolo Coronavirus, per gli scienziati il peggio deve ancora arrivare proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

