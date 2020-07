Coronavirus: Abruzzo, dati aggiornati al 6 luglio. Casi positivi a 3309 (Di lunedì 6 luglio 2020) L'Aquila - In Abruzzo, dall’inizio dell’emergenza, sono stati registrati 3309 Casi positivi al Covid 19, diagnosticati dai test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, dall’Istituto Zooprofilattico di Teramo, dall’Università di Chieti e dal laboratorio dell’ospedale dell’Aquila. Rispetto a ieri non si registrano nuovi Casi. 30 pazienti (invariato rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 0 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 126 (-7 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nel numero dei Casi positivi sono compresi anche 464 pazienti deceduti (invariato rispetto a ieri); 2689 dimessi/guariti (+7 rispetto a ieri, di cui 12 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid 19, sono diventati ... Leggi su abruzzo24ore.tv

you_trend : ?? #Coronavirus, elaborazioni basate sull'aggiornamento nazionale ore 18: • Tasso grezzo di letalità: 14,4% Region… - Annalis80790333 : RT @lucarango88: ?? Bilancio ore 16.30 #Covid_19 #Regione #6luglio (ieri) #Veneto +1 (8) #Marche 0 (1) #Bolzano 0 (2) #Toscana +2 (9) #Abru… - giovanna30573 : RT @lucarango88: ?? Bilancio ore 16.30 #Covid_19 #Regione #6luglio (ieri) #Veneto +1 (8) #Marche 0 (1) #Bolzano 0 (2) #Toscana +2 (9) #Abru… - lucarango88 : ?? Bilancio ore 16.30 #Covid_19 #Regione #6luglio (ieri) #Veneto +1 (8) #Marche 0 (1) #Bolzano 0 (2) #Toscana +2 (9… - ABRUZZOLIVETV : #Coronavirus. Nessun nuovo caso in #Abruzzo. Attualmente sono 156 i #contagiati #cronaca -