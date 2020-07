Coppia gay picchiata alle Cinque Terre, espulso l’aggressore: è un irregolare moldavo (Di lunedì 6 luglio 2020) Roma, 6 lug – espulso per motivi di pericolosità sociale. Il 19enne immigrato moldavo che giovedì scorso ha aggredito una Coppia gay alla stazione ferroviaria di Vernazza, alle Cinque Terre, verrà così rimpatriato. Non subito però, perché nonostante l’aggressione, i precedenti penali e il suo status di irregolarità sul territorio nazionale, non sono ancora ripresi i voli con la Moldavia (bloccati a causa dell’emergenza coronavirus). Dunque il questore intanto ha disposto l’esecuzione dell’espulsione prefettizia con il trattenimento in un centro di permanenza e rimpatrio, in cui l’immigrato è già stato condotto dalle forze dell’ordine. In ogni caso, una volta rimpatriato, se dovesse far ritorno in Italia verrebbe sottoposto ad arresto in flagranza per ingresso illegale e di nuovo ... Leggi su ilprimatonazionale

eziomauro : Coppia gay si bacia in stazione, aggrediti da un branco: un arrestato - HuffPostItalia : Insultati ed picchiati per un bacio: coppia gay aggredita da branco alle Cinque Terre - RobyReggioC : RT @IlPrimatoN: L'immigrato irregolare, con precedenti penali, espulso dall'Italia - Olicka73 : RT @IlPrimatoN: L'immigrato irregolare, con precedenti penali, espulso dall'Italia - LucaMasiello4 : RT @IlPrimatoN: L'immigrato irregolare, con precedenti penali, espulso dall'Italia -