Concorso Ordinario Secondaria 2020 per Itp: accesso con diploma, preselettiva e 4 prove da affrontare (Di lunedì 6 luglio 2020) Pubblicato il tanto atteso bando del Concorso Ordinario Secondaria nella Gazzetta Ufficiale -concorsi ed esami – del 28 Aprile. Gli aspiranti docenti possono partecipare se in possesso di laurea magistrale e 24Cfu oppure di abilitazione specifica. Eccezion fatta per i docenti ITP: essi infatti possono accedere con un diploma fino all’anno scolastico 2024/2025. Vediamo assieme le classi di Concorso interessate, requisiti e prove. Scopri la suddivisione posti per classe di Concorso e Regione Concorso Ordinario Secondaria per Itp: classi di Concorso interessate Gli insegnanti tecnico pratici gestiscono tutte le attività didattiche laboratoriali nella scuola Secondaria sulle discipline inerenti alle seguenti classe di Concorso: B01 – attività pratiche speciali B02 – conversazione in lingua straniera B03 – laboratorio di fisica B04 – ... Leggi su leggioggi

abilitazione specifica sulla classe di concorso; laurea o diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di primo livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi

