C’era una Volta in America, l’omaggio a Ennio Morricone stasera su Rai 3 (Di lunedì 6 luglio 2020) C’era Una Volta in America il film scelto come omaggio a Ennio Morricone stasera lunedì 6 luglio su Rai 3. La morte di Ennio Morricone, grande compositore di fama internazionale, premio Oscar, ha scombussolato i palinsesti tv, come è giusto che sia. Su Rai 3 questa sera dalle 20:30 andrà così in onda C’era una Volta in America capolavoro del 1984 di Sergio Leone di cui Ennio Morricone ha creato le musiche. Tratto dal romanzo The Hoods di Harry Grey, il film, presentato fuori concorso a Cannes, è l’ultimo capitolo della “trilogia del tempo” dopo C’era una Volta il West e Giù La testa. Il film non ebbe un grande successo di pubblico incassando quelli che oggi sarebbero 112 mila euro, e 5 milioni di dollari negli USA, ma col tempo è stato riconosciuto un capolavoro. Il film ha 4 versioni: 229 minuti quella ... Leggi su dituttounpop

