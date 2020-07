BOOM! Simona Ventura in un branded content su Rai2? (Di lunedì 6 luglio 2020) Simona Ventura Simona Ventura anche stavolta non avrà una vetrina di spicco nell’autunno televisivo. Se poco tempo fa dichiarava in un’intervista di avere due format in serbo per Rai2, possiamo svelarvi qualche dettaglio in più. Simona potrebbe sì tornare con un nuovo show sulla seconda rete ma il progetto è un branded content, detto in parole povere un programma realizzato da e per lo sponsor. Proprio come accaduto a colleghi come Elena Ballerini e a Federico Coccia, conduttori di 4 Zampe in Famiglia o a Marzia Valitutti, con Easy Driver Racconta. Certo, c’è anche un esempio più illustre ed è quello di Carlo Cracco che lo scorso anno con Nella Mia Cucina ha portato Rai2 al 2%, tra vari spostamenti in palinsesto per salvare il salvabile. Noi consiglieremmo a Simona di fare quello che si era ripromessa anni fa: brillare ... Leggi su davidemaggio

Simona Ventura anche stavolta non avrà una vetrina di spicco nell’autunno televisivo. Se poco tempo fa dichiarava in un’intervista di avere due format in serbo per Rai2, possiamo svelarvi qualche dett ...

