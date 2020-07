Ascolti TV primetime, domenica 5 luglio 2020: Non dirlo al mio capo al 13.8%, Rosy Abate 2 all’8.6% (Di lunedì 6 luglio 2020) Gli Ascolti tv primetime di ieri, domenica 5 luglio 2020, ha visto la vittoria della fiction, in replica su Raiuno, “Non dirlo al mio capo” che ha ottenuto il 13.8% di share. La fiction, in replica su Canale 5, “Rosy Abate 2”, ha guadagnato, invece l’8.6% di share. Ecco, per voi, gli Ascolti tv primetime registrati ieri, sui principali canali nazionali. Nella serata di ieri, domenica 5 luglio 2020, su Rai1 la replica di Non dirlo al Mio capo ha conquistato 2.407.000 spettatori pari al 13.8% di share. Su Canale5 la replica di Rosy Abate 2 ha raccolto davanti al video 1.408.000 spettatori con uno share dell’8.6%. Su Rai2 FBI ha interessato 754.000 spettatori (4.4%). Su Italia1 La rivolta delle ex ha intrattenuto 832.000 spettatori (4.7%). Su Rai3 L’incredibile vita di Norman ha incollato ... Leggi su nonsolo.tv

