Antonio Pappano: “Malgrado l'Oscar, voleva essere conosciuto come compositore di musica classica" (Di lunedì 6 luglio 2020) Uno come Antonio Pappano - dal 2005 Direttore musicale dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia a Roma e dal settembre 2002 Music Director della Royal Opera House di Covent Garden, a Londra – è da molti anni abituato a lavorare con grandi star della musica mondiale, essendo anche lui conosciuto ed apprezzato worldwide, vincitore, tra i tanti premi, anche del Grammy Award. Non si scompone mai e nel suo caso ad emergere è sempre quel self control della sua metà inglese (è nato in Inghilterra da genitori campani emigrati nel Regno Unito), ma con Ennio Morricone, scomparso oggi all’età di 91 anni, le cose andarono diversamente. Anche “Sir Antonio” - come lo chiamano i suoi colleghi da quando la Regina Elisabetta lo ha nominato baronetto “per meriti musicali” – ha ceduto al suo fascino quando lo conobbe la ... Leggi su huffingtonpost

Musica: torna Lucca classica festival

(ANSA) - LUCCA, 05 LUG - Musica dal vivo e incontri con Lucca classica music festival che torna dal 11 luglio al 7 settembre con oltre 40 appuntamenti tra la chiesa di San Francesco, il parco di Villa ...

Beatrice Rana, pianista premiata dal Quirinale: “Il mio Festival? Segnale di ripartenza del settore - Il Fatto Quotidiano

Dopo i lunghi mesi di lockdown – la sofferenza collettiva, l’isolamento, la crisi economica – si prova a ripartire dalla musica. “La gente ha voglia di tornare ad emozionarsi“, dice convinta al fattoq ...

