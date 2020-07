Antonio D’Ausilio, chi è? Età, altezza, carriera e vita privata (Di lunedì 6 luglio 2020) Conosciamo meglio Antonio D’Ausilio, l’attore comico che si è fatto apprezzare per il suo istrionismo nei programmi Zelig e Made in Sud Foto da Instagram: @AntoniodausiliofficialScopriamo qualcosa sull’attore e personaggio televisivo partenopeo Antonio D’Ausilio. Negli anni si è fatto apprezzare per le sue doti comiche, soprattutto in programmi cabaret come Zelig e Made in Sud. Antonio D’Ausilio, età L’attore è nato a Napoli l’11 agosto 1972. Antonio ha sempre vissuto nel quartiere Ponticelli. L’esordio nel mondo dello spettacolo arriva nel 1997 con la partecipazione al Pippo Kennedy Show. Antonio D’Ausilio, personaggi A partire dal 2003, Antonio entra a far parte del cast di Zelig Circus insieme all’amico e collega Michele Caputo. Qui il suo personaggio è ... Leggi su chenews

