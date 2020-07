Andrea Delogu “La vita in diretta estate”, Cecchi Paone risponde ad una spettatrice a cui non piace: “È stata scelta perchè…” (Di lunedì 6 luglio 2020) vita in diretta condotta da Lorella Cuccarini e Alberto Matano è terminata tra mille polemiche dopo il polverone alzato dalla Cuccarini che, a poche ore dalla messa in onda dell’ultima puntata, ha scritto una lettera di ringraziamento a tutta la redazione tranne che a una persona definita “con un ego smisurato” alludendo, a detta di tutti, proprio al suo collega e coconduttore Alberto Matano. I sostenitori di Lorella Cuccarini e quelli di Alberto Matano Da lì è scaturita tutta una polemica tra chi si è schierato dalla parte di Lorella come il collega Pierluigi Diaco che pare, avrebbe avuto un accesissimo battibecco con Matano definendolo sleale e chi si è schierato dalla parte di Matano come tutte le donne della redazione che hanno risposto con un’altra lettera a Lorella Cuccarini ribadendo la correttezza e ... Leggi su baritalianews

Ha detto la sua su Andrea Delogu alla conduzione de La vita in diretta estate Alessandro Cecchi Paone sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale NuovoTV: nella sua rubrica ‘La posta di Cecchi ...

