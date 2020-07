Addio a Ennio Morricone: un maestro. Quell’amore per il calcio e per la Roma (Di lunedì 6 luglio 2020) Ennio Morricone è scomparso a 91 anni. Ci lascia un grandissimo compositore, un superbo musicista, un direttore d’orchestra che ha scritto pagine indelebili. Lo ricordiamo, tra le altre cose, per aver scritto la sigla utilizzata per i Mondiali di Argentina del 1978, anche se spesso si lamentò per l’utilizzo ritenuto non proprio all’altezza. Grande appassionato e soprattutto tifoso della Roma, un amore vero e senza limiti. Diversi anni fa rilasciò un’intervista al sito ufficiale del club giallorosso ammettendo l’enorme passione e ricordando i suoi campioni preferiti, per esempio Giacomo Losi. “La Roma è una squadra aperta alla gente e ha la capacità di essere internazionale”. Morricone ricordò alcune partite rimaste nel cuore, soprattutto le sfide alla Juve. Ci lascia un autentico gigante che ha scritto ... Leggi su alfredopedulla

