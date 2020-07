Wta Palermo 2020, direttore Palma: “Aspettiamo Halep per un’edizione storica” (Di domenica 5 luglio 2020) Oliviero Palma ha commentato l’interessamento di Simona Halep per la partecipazione al Palermo Ladies Open 2020, dicendosi entusiasta della possibilità di accogliere una fuoriclasse assoluta ed icona sportiva. Il direttore del Wta siciliano che aprirà le danze del tennis professionistico femminile si è così espresso ai microfoni dei media italiani: “Siamo felici del grande interesse mostrato da Simona Halep per i Palermo Ladies Open, l’aspettiamo al Country ad agosto per una storica edizione del torneo. Siamo in contatto da tempo con la manager della Halep, da giorni parliamo di una probabile partecipazione a Palermo di una delle giocatrici più forti al mondo che, con la sua presenza, contribuirebbe a rendere straordinario un torneo che avrà un livello medio altissimo. Le porte alla Halep rimarranno aperte fino ... Leggi su sportface

