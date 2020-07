Tragedia a Cerignola: uomo uccide l’ex moglie con dei colpi di pistola (Di domenica 5 luglio 2020) Tragico omicidio a Cerignola. Un uomo di 44 anni ha assassinato la sua ex moglie con dei colpi di pistola. Le Forze dell’Ordine sono al lavoro per la ricostruzione dell’episodio Tragedia nel Foggiano. Nel paesino di Cerignola una donna è stata assassinata dall’ex marito sull’uscio della porta di casa con alcuni colpi di pistola. La donna si chiamava Nunzia Compierchio, ed aveva 41 anni. La vittima è stata ritrovata poi dalla Polizia, accorsa dopo poco sul posto, ma per lei non c’era nulla da fare. L’uomo invece, di 44 anni, dopo l’omicidio è andato a casa del padre, dove è stato poi trovato dalle Forze dell’Ordine. L’omicidio è avvenuto nel primo pomeriggio di questa domenica, quando l’uomo si è presentato a casa dell’ex moglie residente in via Fabriano a Cerignola munito di ... Leggi su bloglive

