Traffico Roma del 05-07-2020 ore 14:30 (Di domenica 5 luglio 2020) Luceverde Roma Buon pomeriggio e Ben ritrovati all'ascolto resta chiusa in zona Centocelle via dei Gelsi tra Viale Palmiro Togliatti e via Ernesto Mauri per una copiosa perdita d'acqua da carreggiata con conseguente dissesto del manto stradale intenso ancora il Traffico sulla litoranea con code tra il Lido di Ostia e Torvaianica nelle due direzioni per Traffico intenso Anche sulla Roma Civitavecchia al casello di Torrimpietra iniziata alle 14 la manifestazione in piazza di Porta San Giovanni possibili disagi nell'area circostante fino a termine evento previsto per le 18:30 per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it bene da Patrizia Ferrara per ora è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale In collaborazione con Luce Verde

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 05-07-2020 ore 13:30 RomaDailyNews Il risveglio delle città

Si era partiti dai borghi: fuga verso le campagne e non se ne parli più. Ma poi ci si è resi conto che delle nostre amate città non possiamo fare a meno. Eccoci dunque a fare il punto, per uno scambio ...

Trafficanti "rock", la cocaina nascosta nel motore con l'etichetta degli Ac/Dc

Cinque panetti di cocaina, per un peso complessivo di 4,650 kg, nascosti in auto. È l'ingente quantitativo di droga sequestrato dai carabinieri della compagnia di Colleferro (Roma) che hanno arrestato ...

