Stati popolari, dai rider ai braccianti fino agli operai Whirlpool ed ex Ilva: gli “invisibili” a San Giovanni. “Non siamo corpi da sfruttare” (Di domenica 5 luglio 2020) “Non siamo corpi da sfruttare“. La voce si alza da piazza San Giovanni, simbolo della sinistra, dei sindacati, del lavoro. Ma se il primo maggio il lockdown ha rinviato il concertone, la grande piazza di Roma diventa il posto in cui “gli invisibili diventano visibili”. Sotto gli oltre 30 gradi di un 5 luglio si ritrovano e si alternano sul palco e in piazza – distanziati per quanto possibile e tutti con la mascherina – braccianti agricoli, rider, precari, operai della Whirlpool che sta per andarsene, lavoratori dell’ArcelorMittal che nel loro avvenire hanno solo buio. Ci sono i lavoratori della scuola, i senza casa, i senza lavoro, i giovani. Sono gli Stati popolari, organizzati dal leader sindacale dell’Usb Aboubakar Soumahoro e la scelta del nome così simile agli Stati generali organizzati a Villa Doria Pamphilj dal ... Leggi su ilfattoquotidiano

SkyTG24 : 'Questa piazza sta dimostrando che gli invisibili possono diventare visibili' Sono cominciati a Roma gli ‘Stati pop… - fffitalia : Oggi saremo agli Stati Popolari! Appuntamento alle 16 in piazza San Giovanni, è tempo di unire le lotte per farsi s… - mannocchia : Aboubakar Soumahoro lancia gli Stati Popolari, San Basilio, 2 luglio 2020 @aboubakar_soum - simoventurini1 : RT @AndreaMarano11: Lavoratori ''invisibili'', a Roma gli 'Stati Popolari' di Aboubakar Soumahoro - vitcastagna : RT @pirex70: #StatiPopolari diamo voce agli #invisibili e agli #sfruttati #nonsiamoinvisibili Stati popolari,'oggi diventati visibili' - Ul… -