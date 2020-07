Selvaggia Lucarelli riprende Salvini: “Perché non indossa mascherina? Ci sono stati 35mila morti”. Lui (circondato dai cronisti): “Solo per parlare” (Di domenica 5 luglio 2020) “Metti la mascherina. Perché non la metti? Ci sono stati trentacinquemila morti, qui tutti la mettono, perché tu no?”. Così la giornalista Selvaggia Lucarelli incalza Matteo Salvini sull’uso del dispositivo di protezione tenuto abbassato sul mento durante il il punto stampa al gazebo della Lega a Milano. “Solo per parlare con voi, poi la rimetto”, risponde il segretario. Lucarelli insiste, mentre intorno i presenti insorgono contro la giornalista, chiamandola con diversi epiteti. Il leader del Carroccio cerca di abbassare i torni, ma non risponde più alla giornalista. “Lasciatela parlare, la mascherina ce l’ho qui, non c’è nessun problema”, dice, indicando il dispositivo che è però appeso al collo. E andandosene le manda un “bacione”. L'articolo Selvaggia Lucarelli ... Leggi su ilfattoquotidiano

stanzaselvaggia : Pierluigi Diaco: le sue brutte intenzioni e la maleducazione. Ho scritto questo. - AndreaScanzi : [DIRETTA FACEBOOK] #Salvini fa il fenomeno con un 15enne (figlio di Selvaggia Lucarelli) e la polizia prende le gen… - fanpage : Il figlio 15enne di Selvaggia Lucarelli contesta pacificamente #Salvini, fermato dalla polizia. Rapida la replica d… - sonoioapri : Cara @poliziadistato da cittadino vorrei delle spiegazioni. Non si può essere identificati se si contesta un politi… - Bohnonloso_ : RT @Ourstarrynight3: Quindi, il figlio di Selvaggia Lucarelli (minorenne) contesta Matteo Salvini e viene subito preso ed identificato dall… -