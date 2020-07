“Q” esiste! La prova definitiva. Ennesima pessima figura del mainstream (Di domenica 5 luglio 2020) Riportiamo fedelmente il post dalla pagina Facebook di “The Q Italian Patriot” PER GLI SCETTICI E DETRATTORI DELL’OPERAZIONE QANON : In questi giorni migliaia di Anons e Soldati Digitali del Progetto Q, stanno Twittando il famoso giuramento che ogni funzionario, Presidente compreso, deve fare per poter ricoprire il proprio incarico, dichiarando di difendere L’America e la Costituzione da tutti i nemici esterni ed INTERNI. Ieri per la festa dell’Indipendenza del 4 Luglio, arriva anche il giuramento del Generale Flynn Responsabile della Sicurezza Nazionale e braccio operativo dell’operazione Q e l’ex Direttore della National Intelligence Sidney Powell, che aggiungono alla fine del giuramento la famosa frase, diventata poi il motto di tutti i QAnons nel Mondo ovvero : Where We Go 1 We Go All ( WWG1WGA ) RICONOSCENDO e provaNDO ... Leggi su databaseitalia

