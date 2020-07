Parma-Fiorentina, Iachini: “Voci sul mio conto non hanno fatto bene ai ragazzi” (Di domenica 5 luglio 2020) “E’ una vittoria importante, la inseguivamo già da tempo. Purtroppo non abbiamo raccolto per quanto prodotto nelle precedenti partite, buone partite ma non indirizzate. Oggi abbiamo giocato con personalità contro una squadra forte come il Parma, con la mentalità giusta per vincere”. Così l’allenatore della Fiorentina Giuseppe Iachini al termine del match vinto in casa del Parma per 1-2. Punti salvezza importanti per i toscani che potrebbero portare alla conferma del tecnico marchigiano nonostante le tante voci sulla panchina viola: “E’ una storia che è iniziata durante il lockdown – spiega Iachini ai microfoni di Sky Sport – Il presidente ha detto giustamente che se terminava il campionato ero confermato, se si ripartiva bisognava capire cosa sarebbe successo. Le voci non hanno fatto bene ai ragazzi, ... Leggi su sportface

