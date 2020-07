Motomondiale in lutto, un incidente nel circuito di Jerez gli è costata la vita (Di domenica 5 luglio 2020) Il ricordo con le sue immagini a fine articolo. Dubbi sulla causa della morte. Secondo la maggior parte dei media spagnoli, sarebbe rimasto vittima di un guasto meccanico al sistema frenante della sua moto che non avrebbe permesso al motociclista di rallentare al termine del veloce rettilineo del circuito andaluso durante un giro lanciato. Altre testate iberiche però hanno escluso che il pilota abbia avuto un guasto tecnico prima di perdere il controllo della motocicletta nella curva subito dopo il traguardo. (Continua...) Il pilota spagnolo Ismael Bonilla, 41 anni, è morto questa domenica in seguito ad un tragico incidente con la sua Yamaha R1 sul circuito di Jerez durante una sessione di coaching. Bonilla, campione di Spagna nel 1994 e pilota del Motomondiale in nove gran premi della classe 250cc tra il 1996 e il 2001, aveva smesso di competere nel 2013 dopo ... Leggi su howtodofor

GiuseppeFox1 : MotoGP, lutto in Ducati: è deceduta la moglie di Davide Tardozzi - Corse di Moto - mauneobux : RT @mauneobux: #News Moto GP la ducati in lutto, deceduta la moglie di Davide Tardozzi , condoglianze :( .. - mauneobux : #News Moto GP la ducati in lutto, deceduta la moglie di Davide Tardozzi , condoglianze :( ..… - igorducati : RT @corsedimoto: LUTTO - Oggi è mancata Sandra, moglie di Davide Tardozzi. La Ducati e tutto il mondo della moto è in lutto. Era una presen… - AleDagDalGas : RT @motosprint: #Ducati in Lutto, è morta la moglie di #Tardozzi ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Motomondiale lutto MotoGP, lutto in Ducati: è deceduta la moglie di Davide Tardozzi Corse di Moto Ducati, grave lutto per Davide Tardozzi

A due settimane dall'inizio del Mondiale di MotoGp, arriva una terribile notizia in casa Ducati: il team manager della scuderia di Borgo Panigale, Davide Tardozzi, ha perso la moglie Sandra a causa di ...

MotoGP, Ducati in lutto: scomparsa la moglie di Davide Tardozzi

Stamattina in Ducati è arrivata una brutta notizia: la moglie di Davide Tardozzi, team manager, è venuta mancare. La signora Sandra ha dovuto affrontare una grave malattia e purtroppo non è riuscita a ...

A due settimane dall'inizio del Mondiale di MotoGp, arriva una terribile notizia in casa Ducati: il team manager della scuderia di Borgo Panigale, Davide Tardozzi, ha perso la moglie Sandra a causa di ...Stamattina in Ducati è arrivata una brutta notizia: la moglie di Davide Tardozzi, team manager, è venuta mancare. La signora Sandra ha dovuto affrontare una grave malattia e purtroppo non è riuscita a ...