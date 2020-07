Morto Carlo Flamigni: le sue battaglie per la libertà, dalla fecondazione assistita all’aborto (Di domenica 5 luglio 2020) Carlo Flamigni aveva 87 anni. Il medico, dopo una vita consacrata ai diritti, dall’aborto al fine vita, si è spento. Flamigni è stato inoltre uno dei padri fondatori della fecondazione assistita. Il figlio, Carlo Andrea, ha annunciato la morte con un messaggio d’affetto su Facebook: “Ciao papà, speravo che questo momento non arrivasse mai. Il dolore è grande almeno quanto il bene che ti ho voluto. Ma un giorno ci rivedremo prof, ne sono sicuro”. Anche Stefano Bonaccini, governatore dell’Emilia-Romagna, ha ricordato le grandi qualità del medico e le sue battaglie progressiste: “Ci ha lasciati Carlo Flamigni, un grande medico sempre dalla parte delle donne. La sua scomparsa è una perdita per l’Emilia-Romagna e per il Paese”. Una carriera in difesa dei diritti Nato il 4 febbraio del 1933, Carlo ... Leggi su thesocialpost

repubblica : È morto Carlo Flamigni, una vita per i diritti per le donne [di ROSARIO DI RAIMONDO e ILARIA VENTURI] [aggiornament… - Agenzia_Ansa : Morto #Flamigni, luminare della fecondazione assistita. La camera ardente lunedì e martedì a Forlì #ANSA - fattoquotidiano : Carlo Flamigni, morto il ginecologo ‘padre’ della fecondazione assistita: aveva 87 anni - giovcusumano : RT @UAAR_it: È morto oggi Carlo #Flamigni, presidente onorario #Uaar. Una persona straordinaria per il progresso medico, civile e dei dirit… - cateferri : RT @LucianaMatarese: È morto Carlo Flamigni, padre della fecondazione assistita e combattente per i diritti civili. Il ricordo commosso di… -