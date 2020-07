Messi vs CR7: guadagni da 500 mln negli ultimi 5 anni (Di domenica 5 luglio 2020) Una sfida tra ultra milionari, con i rivali decisamente a distanza. Anche nei guadagni, la sfida è sempre Lionel Messi contro Cristiano Ronaldo: insieme, hanno messo insieme poco più di un miliardo di dollari di guadagni negli ultimi cinque anni, analizzando le annuali classifiche degli atleti più pagati stilate da Forbes. I calciatori non sono … L'articolo Messi vs CR7: guadagni da 500 mln negli ultimi 5 anni è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

