“Maggio della Musica 2020”. Primo concerto giovedì 9 luglio (Di domenica 5 luglio 2020) Con il concerto di Giovedì 9 luglio alle ore 20, nei giardini di Villa Pignatelli, torna a Napoli il “Maggio della Musica 2020”. Il programma completo con date e orari. Dopo la lunga e tremenda emergenza sanitaria di questi ultimi mesi che ha visto tutte le attività culturali completamente ferme, giovedì 9 luglio alle ore 20 tornerà il Maggio della Musica 2020, con quattro interessanti concerti tra classica, jazz e tradizione napoletana nei giardini di Villa Pignatelli (via Riviera di Chiaia, 200) che rientrano nella rassegna “Musica in Villa” realizzata in collaborazione con la Direzione Regionale Musei Campania diretta da Marta Ragozzino e con Villa Pignatelli diretta da Fernanda Capobianco. L’associazione presieduta da Luigia Baratti inaugura così la 23esima stagione concertistica, sempre con la direzione ... Leggi su 2anews

