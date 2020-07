L'uomo dalle sette vite (e dalle cento ville) (Di domenica 5 luglio 2020) Mai sottovalutare Berlusconi, anche quando sembra battere in ritirata. Il personaggio coltiva progetti extra-large, che è la taglia del suo ego; nonostante abbia 83 primavere sulle spalle, insiste a porsi traguardi che qualunque altro mortale liquiderebbe con un “ma va”. Ad esempio, dalle sue parti lo raccontano scalpitante per il Quirinale. Se si presentasse l’occasione giusta, dicono, non disdegnerebbe di fare il presidente della Repubblica. Ha avuto problemi con la giustizia, lo sanno tutti, e il suo profilo non sarebbe adattissimo. Ma sono spuntate queste registrazioni fatte di nascosto a un magistrato defunto che sollevano dubbi sulla sua condanna. La macchia legale resta, però sbiadita. Inoltre Silvio è sicuro che i candidati della sinistra (la metà di mille) finiranno per elidersi tra loro, rimettendolo in gioco. Nel ... Leggi su huffingtonpost

