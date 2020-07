Leclerc fenomeno in Austria, ma questa Ferrari non va (Di domenica 5 luglio 2020) La prima gara stagionale del Mondiale 2020 di Formula 1, andata in scena sul circuito Austriaco del Red Bull Ring, si è appena conclusa con un podio del tutto inedito ed inaspettato, che ha visto la Mercedes di Valtteri Bottas sul gradino più alto, seguito da un portentoso Charles Leclerc su Ferrari e da un altrettanto incredibile Lando Norris su McLaren. Il giovane monegasco, in particolare, è riuscito a compiere quel miracolo che, nel corso dell’intervista post-qualifiche di ieri, lui stesso aveva reputato quasi impossibile, costruendo con pazienza una gara a dir poco eccezionale, coronata con il secondo posto, ottenuto dopo la penalizzazione di cinque secondi inferta a Lewis Hamilton. L’inglese, infatti, si è reso protagonista in negativo a causa di un contatto con Alexander Albon che, di fatto, ha rovinato la gara di entrambi. Leclerc, ... Leggi su sportface

