L’agenzia che propone un lavoro da badante (ma non devi essere ‘di colore’) (Di domenica 5 luglio 2020) A Brittoli, un piccolo comune in provincia di Pescara, si cerca una badante. I requisiti sono i seguenti: disponibilità immediata per un lavoro H24 e la possibilità di regolarizzazione attraverso la sanatoria per stranieri irregolari in Italia. Poi quell’inciso che sta facendo discutere: non devi essere di colore. Insomma, le persone con la pelle nera non possono rispondere a questo annuncio. A pubblicare questa opportunità lavorativa è stata l’agenzia Adiura Chieti, scatenando un vespaio di polemiche. LEGGI ANCHE > «No stranieri», l’ennesimo annuncio immobiliare razzista a Grosseto «L’Agenzia Adiura di Chieti Scalo cerca una badante h. 24 per Brittoli (Pescara). Non dev’essere di colore. Contratto a norma di legge. Possibilità di sanatoria per gli irregolari. Primo contato whatsapp 338-4381228. ... Leggi su giornalettismo

