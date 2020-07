Istruzione, Donazzan: Manca Personale Scolastico (Di domenica 5 luglio 2020) Elena Donazzan, assessore regionale alla scuola del Veneto, esprime la sua preoccupazione per quanto riguarda le assunzioni del Personale Scolastico. Donazzan riporta che il Veneto si ritrova carente di 2 mila persone, fra docenti e Ata. Questo problema potrebbe impedire un adeguato avvio dell’anno Scolastico. “La copertura dei posti per un avvio dell’anno Scolastico il più possibile aderente alle esigenze della scuola veneta richiederebbe un repentino cambio di rotta da parte del governo. Bisognerebbe cambiare immediatamente le regole di assunzione dei docenti con un decreto legge, strumento che ha opportunamente il carattere dell’urgenza-emergenza, prevedendo la chiamata diretta da parte dei presidi“. Queste le sue parole. Donazzan chiede una maggiore autonomia per “affrontare l’organizzazione scolastica in modo più ... Leggi su youreduaction

Ultime Notizie dalla rete : Istruzione Donazzan Piano scuola, Donazzan: in Veneto servono 900 docenti e 1.200 ATA in più, si rischia di averli in classe non prima di novembre Orizzonte Scuola 7 luglio: Schio è Antifascista

Abbiamo bisogno di essere in molti – scrive nella nota appello che pubblichiamo Roberto Fogagnoli – Schio Antifascista -, inoltrate il messaggio a quanti più compagni potete, vorremmo che la manifesta ...

Donazzan attacca: "Scuola, il governo non ha le idee chiare"

L’assessore regionale all’istruzione Elena Donazzan esprime sconcerto e preoccupazione per la bocciatura in parlamento, da parte della maggioranza, di tutti gli emendamenti presentati dalle opposizion ...

Abbiamo bisogno di essere in molti – scrive nella nota appello che pubblichiamo Roberto Fogagnoli – Schio Antifascista -, inoltrate il messaggio a quanti più compagni potete, vorremmo che la manifesta ...L’assessore regionale all’istruzione Elena Donazzan esprime sconcerto e preoccupazione per la bocciatura in parlamento, da parte della maggioranza, di tutti gli emendamenti presentati dalle opposizion ...